7. dakikada Kasımpaşalı Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti.

Galatasaray 22. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 0-2

41. dakikada Adem Büyük kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı.

Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba kısa pasını ceza sahası içinde Sofiane Feghouli'ye gönderdi. Sofiane Feghouli altıpas içine girip orta şut karışımı topu gönderdi. Bu top Yassine Meriah'a çarptı ve kendi ağlarıyla buluştu. 0-1

19. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram ceza sahası içine ortasını yaptı. Mario Lemina'dan seken top arka direkte Emre Akbaba'ya geldi. Emre Akbaba gelişine şutunu çekti ancak bu top Florent Hadergjonaj'ın eline çarptı.

VAR KARARIYLA PENALTI 21. dakikada duran oyun sonrası hakem Emre Akbaba'nın pozisyonunu VAR'da inceledi. Hakem Mete Kalkavan VAR'da Hadergjonaj'ın Emre'nin vuruşunu eliyle kestiğine karar verdi.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 22. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Adem Büyük kalecinin sağına yerden şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih Öztürk; Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi; Mickael Tirpan, Aytaç Kara; Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala; Thiam.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Yassine Meriah (kendi kalesine) Dk. 22, 41, Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 22 Florent Hadërgjonaj (Kasımpaşa)