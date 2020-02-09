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Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak
[Grafik: TRT HABER]
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı.
Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Fatih Öztürk; Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi; Mickael Tirpan, Aytaç Kara; Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala; Thiam.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük
Etiketler: süper lig Kasımpaşa GalatasaraySon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 18:10
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