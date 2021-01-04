Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor.

14. ve 45+1. dakikalarda Thiam Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçen sarı-lacivertlilerin 26 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın ise 19 puanı var.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

GOL - 14. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam'ın önünde kaldı, bekletmeden vuruşunda konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

27. dakikada Hodzic’in pasında Anıl Koç’un yay üzerinden çektiği şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

GOL - 45+1. dakikada Pelkas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, sağ çaprazdan vuruşunda Ramazan'ı mağlup etmeyi başardı. 0-2

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl (Dk. 46 Kevin Varga), Alan, Yusuf, Hodzic.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.

Goller: Dk. 14 ve 45+1 Thiam (Fenerbahçe)