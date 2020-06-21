Ligde son 5 maçında 13 puan elde eden Kasımpaşa, çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de 28. haftaya 29 puanla 13. basamakta giren lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken puanını 43'e yükseltmişti.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalden veda etmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija,Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç

Sarı kartlar: Dk. 13 Meriah, Dk. 24 Tirpan (Kasımpaşa)