Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Kasımpaşa Antalyaspor deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Kasımpaşa Antalyaspor Süper Lig
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