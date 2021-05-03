Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor.

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, ligde 38. haftayı bay geçti. 36 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 37 müsabakanın 16'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 12'sini kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanla beşinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 2-1 kazanmıştı.

Müsabakayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...