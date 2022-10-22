Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılan yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcu katılıyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki start öncesi açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her yıl yarışmacı sayısının arttığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ulutaş, kültürel, sanatsal ve sportif her tür faaliyeti artırdıklarını belirtti.

"Kışın butik özelliği, tabiat güzelliği ile her türlü faaliyete yer verebildiğimiz bir coğrafya burası. Yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum, herkese başarılar diliyorum. Yarışlar, Çukurbağ Yarımadası güzergahı üzerinde gerçekleşiyor. Bu, dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesi. Önümüzdeki yarışlar için tüm sporseverleri Kaş'a davet ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda bu yıl ayrıca ilk kez çocuk koşusu düzenleniyor.