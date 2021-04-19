Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karete Federasyonu Başkanı Delihasan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı.
52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Federasyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
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