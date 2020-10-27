Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kahramanmaraşspor'da 14 koronavirüs vakası
Kahramanmaraşspor’da 14 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor’da koronavirüs vakalarına rastlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
KAMUYOYU BİLGİLENDİRME!— Kahramanmaraşspor Kulübü (@kms1969official) October 27, 2020
3 Teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda Corona Virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır.
28 Ekim Çarşamma günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kahramanmaraşspor Kulübü pic.twitter.com/X6Ga7Z3wAM
Sıradaki Haber
Gürsel Aksel Stadı'nda geçici loca oluşturulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz