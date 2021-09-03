Kadın Golbol Milli Takımı, son şampiyon unvanını korumak için sahaya çıkıyor, heyecan TRT ekranlarında yaşanıyor.

Golbol Kadın Milli Takımımız 2016 Rio'dan sonra, bir kez daha istiklal marşımızı dinletmek istiyor. Altın madalya için rakip ABD.

Türkiye-ABD kadınlar golbol finali bugün saat 11.45'te canlı Yayınla TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.

