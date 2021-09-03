Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER
Kadın Golbol Milli Takımı altın için sahada
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde bugün Türkiye, ABD ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 11.45'ten itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Kadın Golbol Milli Takımı, son şampiyon unvanını korumak için sahaya çıkıyor, heyecan TRT ekranlarında yaşanıyor.
Golbol Kadın Milli Takımımız 2016 Rio'dan sonra, bir kez daha istiklal marşımızı dinletmek istiyor. Altın madalya için rakip ABD.
Türkiye-ABD kadınlar golbol finali bugün saat 11.45'te canlı Yayınla TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.
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