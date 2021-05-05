Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu, Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor arasında oynanan final maçıyla belli oluyor. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.
Antalya'da Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele, saat 18.00'de başladı.
Tek maç olarak yapılacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek.
Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları kazanan takımı belirleyecek.
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