Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbol geri dönüyor.

Yaklaşık 3 aydır yeşil zeminden uzak olan Çizme'de şölen dev bir karşılaşma ile başlıyor. Juventus, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Milan'ı ağırlayacak.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını terlettiği Torino ekibi, İtalya Kupası'nı toplamda 13 defa müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, son 5 yılda da 4 kez kazandığı bu kupada geçtiğimiz yıl hayal kırıklığı yaşayıp çeyrek finalde Atalanta'ya elendi.

Diğer yandan Milan ise eski günlerini arıyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanğlu'nun da formasını giydiği, kırmızı-siyahlılar en son 2003'te olmak üzere İtalya Kupası'nda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Turun ilk karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Juventus, oldukça zorlandığı mücadelede beraberliği Cristiano Ronaldo'nun 90. dakikada penaltıdan attığı golle kurtardı.

A Milli Futbolcularımızdan Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacak. Hakan Çalhanoğlu ise teknik direktör Stefano Pioli'nin görev vermesi hâlinde sahada olacak.

İtalya Kupasının ilk finalistini belirleyecek bu karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.