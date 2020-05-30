İmza töreni Trabzonspor'un Instagram ve Twitter hesaplarından canlı yayınlandı.

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu imza töreninde konuştu.

"Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. oao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Finansal konularda Pereira'ya çok güvendiğimiz için, herhalde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte CFO olarak görev alacak, kulübün kasasını ona emanet edeceğiz."

Bilal ve Majid'in de sözleşmedeki opsiyon kullanıldı

"Bilal ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar"

"Sosa bizimle devam etmek istiyor"

"Kaptanımız Jose Sosa bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil. Bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz."