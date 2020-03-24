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2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Japonya Başbakan Abe Şinzo, Uluslararası Olimpiyat Komistesi (IOC) Başkanı Tomah Bach ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmeyeceğini, 1 yıl ertelenerek 2021 yazında düzenleneceği konusunda fikir birliğine vardıldığını açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Etiketler: yeni tip koronavirüs salgını Tokyo 2020 Olimpiyatları IOC Başkanı Thomas Bach Başbakan Shinzo AbeSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:57
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