Japonya Başbakan Abe Şinzo, Uluslararası Olimpiyat Komistesi (IOC) Başkanı Tomah Bach ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmeyeceğini, 1 yıl ertelenerek 2021 yazında düzenleneceği konusunda fikir birliğine vardıldığını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.