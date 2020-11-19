Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzolasyon kurallarına uymayan 2 futbolcuya 7'şer maç ceza
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta forma giyen Jordan Jones ve George Edmundson, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7'şer maç men cezası aldı.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, katıldıkları bir partide sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 2 futbolcuya 7'şer maç ceza verildiği belirtildi.
Rangers, kasım ayı başında yaşanan olayın ardından Jones ve Edmundson'u kadro dışı bırakarak 14 gün karantinaya girmeleri yönünde karar almıştı.
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