Haber Giriş: Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor'un rakibi Çaykur Rizespor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'un 27, Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Tunay, Boldrin, Samudio, Skoda
Etiketler: süper lig İttifak Holding Konyaspor çaykur rizesporSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 20:55
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