Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Turnuvada ilk finalist, İtalya-İspanya kapışmasından sonra belli olacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final karşılaşmasını Almanya'dan Felix Brych yönetecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

EURO 2020 serüvenine Galler, Türkiye ve İsviçre ile A Grubu'nda başlayan İtalya; 3'te 3 yaptı. Gök Mavililer, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1, çeyrek finalde de Belçika'yı aynı skorla geçti.

Sahadaki mücadelesiyle tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İtalya, rakibinden EURO 2012 finalinin rövanşını almak istiyor. 2012'de İtalya'yı 4-0 yenen İspanya, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Şampiyonaya E Grubu'nda başlayan İspanya ise İsveç ve Polonya ile berabere kalıp, Slovakya'yı yenerek 5 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda uzatmalarda Hırvatistan'ı 5-3 ile geçen İspanyollar, çeyrek finalde ise İsviçre'yi penaltılarla yendi.

Yakaladığı istatistiklerle ön plana çıkan İspanya, 2012 finalindeki başarısını tekrarlamak istiyor.

İtalya ve İspanya daha önce 23 kez karşı karşıya geldi. İki ekip yedişer kez kazandı, 9 maç berabere sonuçlandı.