Wembley Stadı'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.

Roberto Mancini'nin ekibi, rakibine karşı oynadığı son 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Oynadığı son 30 maçı kaybetmeyen İtalya, tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıktı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez eleme turlarına kalmayı başaran Avusturya ise bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.