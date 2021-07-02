Avrupa Futbol Şampiyonası'nda coşku hız kesmiyor. Rusya'daki Saint Petersburg Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Turnuvanın sürpriz takımı olarak nitelenen İsviçre, yeni bir sürprize imza atarak adını son 4'e yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Vladimir Petković'in öğrencileri, A Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'ndan en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkmıştı. İsviçre, son 16 turunda da penaltı vuruşlarının ardından Fransa'yı turnuva dışına itmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha mutlu sona ulaşmayı hedefleyen İspanya ise güçlü rakibinin yeni bir sürpriz yapmasını engellemeye çalışacak.

E Grubu'nu İsveç'in ardından ikinci sırada bitiren Luis Enrique'nin ekibi, son 16 turunda da 5-3'lük skorla Hırvatistan'ı saf dışı bırakmıştı.