Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı.

Gruptaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovakya 3 puana sahip. Grupa puanı bulunmayan İsveç ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Slovakya karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Stat: Saint-Petersburg (Krestovsky)

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, S. Larsson, Ekdal, Berg, Forsberg, Isak, Olsson, Danielson.

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Duda, Hrosovsky, Skriniar, Hubocan, Hamsik, Kucka, Mak, Koscelnik.