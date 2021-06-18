Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
İsveç'in rakibi Slovakya
Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda İsveç ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanıyor.
Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı.
Gruptaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovakya 3 puana sahip. Grupa puanı bulunmayan İsveç ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.
Slovakya karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Stat: Saint-Petersburg (Krestovsky)
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, S. Larsson, Ekdal, Berg, Forsberg, Isak, Olsson, Danielson.
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Duda, Hrosovsky, Skriniar, Hubocan, Hamsik, Kucka, Mak, Koscelnik.
Etiketler: Euro2020
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