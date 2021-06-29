27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ukraynalı Yarmolenko, ayağının dışıyla arka direkteki Zinchenko'ya doğru şık bir pas gönderdi. Zinchenko sol çaprazda topun gelişine çok sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak Olsen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-1

Glasgow'daki Hampden Park’ta saat 22.00'de başlayan mücadelede İtalyan Daniele Orsato görev yapıyor.

İsveç, 7 puan toplayarak E Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Ukrayna ise C Grubu'nu üç puanla bitirdi ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

Bu mücadeleyi kazanan taraf çeyerk finalde İngiltere ile İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.