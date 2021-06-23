Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İsveç-Polonya maçı TRT SPOR'da
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. ve son maçında bugün İsveç ile Polonya karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor.
Çekişmeli mücadelelere sahne olan E Grubu'nda son 16 ülke arasına kalacak ekipler netleşiyor. 4 puanla grup lideri olan İsveç, 1 puanla son sırada yer alan Polonya ile karşılaşacak.
Saint Petersburg'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Janne Andersson'un öğrencileri bu karşılaşmada en azından 1 puan alarak diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst turu garantilemenin hesaplarını yapıyor.
Polonya ise kötü başladığı turnuvada, kazanarak son 16 vizesi almayı amaçlıyor.
İki ülke bundan önce 8 kez karşılaştı. Polonya, tek galibiyetini 1974'teki ilk maçta elde ederken, sonrasında oynanan 7 maçı İsveç kazandı.
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