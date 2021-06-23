Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan E Grubu'nda son 16 ülke arasına kalacak ekipler netleşiyor. 4 puanla grup lideri olan İsveç, 1 puanla son sırada yer alan Polonya ile karşılaşacak.

Saint Petersburg'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Janne Andersson'un öğrencileri bu karşılaşmada en azından 1 puan alarak diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst turu garantilemenin hesaplarını yapıyor.

Polonya ise kötü başladığı turnuvada, kazanarak son 16 vizesi almayı amaçlıyor.

İki ülke bundan önce 8 kez karşılaştı. Polonya, tek galibiyetini 1974'teki ilk maçta elde ederken, sonrasında oynanan 7 maçı İsveç kazandı.