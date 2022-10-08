Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
İstanbulspor'un rakibi MKE Ankaragücü
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 14.30'da başlayan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Ligde ilk 3 hafta mağlup olduktan sonra son 4 maçını kaybetmeyerek 8 puan toplayan İstanbulspor çıkışını başkent ekibi karşısında da sürdürmeye çalışıyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan MKE Ankaragücü, sahaya çıktığı 7 maçta 4 puan toplayabildi. Haftaya 16. sırada giren Ankara ekibi, geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilmişti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: İstanbulspor MKE Ankaragücü Süper Lig
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