İstanbulspor'un rakibi Antalyaspor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

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Oynadığı 5 haftada 2 beraberlik 3 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, düşme hattında yer alıyor. 1 maçı eksik olan ve 2 puanı bulunan sarı-siyahlılar, ligde bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor..

Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor, bu maça yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkacak.

Bitexen Antalyaspor ise geçen hafta Yılport Samsunspor'u yenerek ilk galibiyetini elde etti. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki ekip, 31'inci kez karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlıların 13, Kırmızı beyazlıların 9 galibiyeti var. 8 maçta ise eşitlik bozulmadı.

İLK 11'LER

İstanbulspor: David; Ali, Mehmet, Okan, Duhaney; Florian, Muammer, İbrahim, Emir; Mendy, Ethemy

Antalyaspor: Helton; Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray; Erdal Rakip, Saric, Van de Streek; Jehezkel, Larsson; Adam Buksa

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan