İstanbulspor'un rakibi Antalyaspor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetiyor.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i yenerek çok değerli bir 3 puan alan ev sahibi takım bu performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

27 puanla 16. sırada yer alan sarı siyahlılarda bu zorlu maç öncesi dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

Konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor ise İstanbulspor karşısına geçen hafta Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenmenin moraliyle çıkacak.

Son 15 haftada iki maç üst üste kazanamayan Akdeniz ekibi bu şanssızlığını İstanbul deplasmanında kırmaya çalışacak. 32 puanla 10. sırada yer alan kırmızı beyazlılarda Ghacha dışında kart cezası sınırında oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.

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