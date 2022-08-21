Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulspor, yarın Konyaspor ile karşılaşacak
[Depo Photos]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.
Etiketler: İstanbulspor Konyaspor Süper Lig
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