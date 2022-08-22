Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'de başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.

Konyaspor ise çıktığı ilki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde iki puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral.

İstanbulspor: David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli.

arabamcom Konyaspor: Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Domagoj Pavicic, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Robert Muric.