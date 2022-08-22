İstanbulspor Konyaspor'u konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada bugün Arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'de başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.
Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.
Konyaspor ise çıktığı ilki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde iki puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral.
İstanbulspor: David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Jetmir Topalli.
arabamcom Konyaspor: Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Domagoj Pavicic, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Robert Muric.
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