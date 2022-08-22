Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.

Konyaspor ise çıktığı ilki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde iki puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...