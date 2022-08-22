Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
İstanbulspor Konyaspor'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada bugün Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.
Konyaspor ise çıktığı ilki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde iki puanı bulunan yeşil-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: İstanbulspor Konyaspor Süper Lig
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