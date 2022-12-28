İstanbulspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 15. basamakta bulunuyor.
İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Duhaney, Okan Erdogan, Ologo, Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Emir Kaan Gültekin, Ethemi.
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Ouannes, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Eysseric, Tirpan, Petretta, Fall, Koita, Celina.
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