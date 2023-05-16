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Spor
TRT HABER / AA 16.05.2023 19:55

İstanbulspor Galatasaray karşısında

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlıyor.

İstanbulspor Galatasaray karşısında

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İstanbulspor, ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

Lider Galatasaray ise ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Galatasaray karşısında

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay.

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Duhaney, Okan Erdogan, Onur Ergün, Rroca, Ba, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Rashica, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Kazımcan Karataş, Icardi.

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