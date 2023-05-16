İstanbulspor Galatasaray karşısında

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İstanbulspor, ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

Lider Galatasaray ise ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay.

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Duhaney, Okan Erdogan, Onur Ergün, Rroca, Ba, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Rashica, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Kazımcan Karataş, Icardi.