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Spor
TRT HABER / AA 17.09.2023 16:30

İstanbulspor Başakşehir'i ağırlıyor

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.

İstanbulspor Başakşehir'i ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Bir maçı eksik olan İstanbulspor, bu sezon ligde oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve puanla tanışamadı.

Çağdaş Atan'ın ilk maçı

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıktı.

İstanbulspor ve RAMS Başakşehir arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etmişti.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Başakşehir'i ağırlıyor

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.

45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Vefa Temel, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jackson.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Cemali Sertel, Deniz Türüç, Pelkas, Serdar Gürler, Piatek.

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