İstanbulspor Başakşehir'i ağırlayacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bir maçı eksik olan İstanbulspor, bu sezon ligde oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve puanla tanışamadı.

Çağdaş Atan'ın ilk maçı

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıkacak.

İstanbulspor ve RAMS Başakşehir arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Vefa Temel, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jackson.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Cemali Sertel, Deniz Türüç, Pelkas, Serdar Gürler, Piatek.