Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 15.04.2023 16:00

İstanbulspor Başakşehir karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

İstanbulspor Başakşehir karşısında
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

26 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 yenilgiyle 24 puan toplayan ve ligde zor günler geçiren İstanbulspor, üst sıraları zorlayan Başakşehir karşısında çıkış arıyor.

Son 3 maçından puan çıkaramayan İstanbulspor, düşme hattında yer alıyor. Sarı siyahlılar, yenilirse bu sezon ikinci kez üst üste 4 karşılaşmayı da kaybetmiş olacak.

İnişli çıkışlı bir grafik çizen 45 puanlı Başakşehir ise İstanbul derbisini kazanmayı hedefliyor. Turuncu lacivertliler, son 3 maçında 5 puan topladı.

Ligin ilk yarısındaki maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Başakşehir karşısında

ETİKETLER
İstanbulspor Medipol Başakşehir Süper Lig
Sıradaki Haber
Adana Demirspor'un rakibi Kasımpaşa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Milyar dolarlık Bitcoin çalıp patlamış mısır kutusunda saklayan hırsızın cezası belli oldu
16:30
Anne adayı, bebeğe koyacakları adı ChatGPT'ye soran eşini şikayet etti
16:40
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:05
Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu
15:45
Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
FOTO FOKUS
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ