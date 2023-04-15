İstanbulspor Başakşehir karşısında

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

26 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 yenilgiyle 24 puan toplayan ve ligde zor günler geçiren İstanbulspor, üst sıraları zorlayan Başakşehir karşısında çıkış arıyor.

Son 3 maçından puan çıkaramayan İstanbulspor, düşme hattında yer alıyor. Sarı siyahlılar, yenilirse bu sezon ikinci kez üst üste 4 karşılaşmayı da kaybetmiş olacak.

İnişli çıkışlı bir grafik çizen 45 puanlı Başakşehir ise İstanbul derbisini kazanmayı hedefliyor. Turuncu lacivertliler, son 3 maçında 5 puan topladı.

Ligin ilk yarısındaki maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...