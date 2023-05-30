İstanbulspor Adana Demirspor'u konuk ediyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce Galatasaray'a 2-0, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden İstanbulspor, geride kalan 33 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 35 puan topladı. Sarı-siyahlılar düşme hattında bulunan Bitexen Giresunspor'un 1 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 63 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligdeki 6 maçlık kazanma serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle sona eren Montella'nın ekibi, bu sezon üst üste iki yenilgi aldığı bir süreç yaşamadı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 6-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci topu kornere çeldi.

20. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak direkten dönerek kalecide kaldı.

GOL - 35. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Guldbrandsen rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Duhaney'in sağdan ortasında Topalli arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu top yandan auta gitti.

45+3. dakikada sağdan gelen ortada Lokilo'nun ceza sahası içindeki sert şutunda kaleci Karacic topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Lokilo, Onur Ergün, Rroca, Topalli, Guri

Adana Demirspor: Karacic, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Gulbrandsen

Goller: Dk. 35 Emre Akbaba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Emre Akbaba (Adana Demirspor)