İstanbulspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce Galatasaray'a 2-0, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden İstanbulspor, geride kalan 33 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 35 puan topladı. Sarı-siyahlılar düşme hattında bulunan Bitexen Giresunspor'un 1 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 63 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligdeki 6 maçlık kazanma serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle sona eren Montella'nın ekibi, bu sezon üst üste iki yenilgi aldığı bir süreç yaşamadı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 6-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...