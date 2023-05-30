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Spor
TRT HABER / AA 30.05.2023 19:23

İstanbulspor Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

İstanbulspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce Galatasaray'a 2-0, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden İstanbulspor, geride kalan 33 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 35 puan topladı. Sarı-siyahlılar düşme hattında bulunan Bitexen Giresunspor'un 1 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 63 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligdeki 6 maçlık kazanma serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle sona eren Montella'nın ekibi, bu sezon üst üste iki yenilgi aldığı bir süreç yaşamadı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 6-0 kazanmıştı. 

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Adana Demirspor'u konuk edecek

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