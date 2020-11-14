Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da pol pozisyonu Lance Stroll'un
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.
Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.
Yarışın sıralama turları, bugün tamamlandı. Yarış ise yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
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