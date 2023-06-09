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Spor
AA 09.06.2023 19:47

Inter Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı.

Inter Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Final mücadelesi saat 22.00'da başlayacak, karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Muhtemel 11

Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in 10 Haziran Cumartesi günü finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

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