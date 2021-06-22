Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen iki takımdan İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Çekya ile karşılaştı.

Maçı baştan sona kontrolü altında tutan İngiltere, 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sterling'in 2. dakikada yakaladığı gol pozisyonunda ise top, direkten döndü.

Bu sonuçla İngiltere, grup lideri olarak 7 puanla, Çekya ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.