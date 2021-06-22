Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 23:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
İngiltere lider tamamladı
[Fotoğraf: AP]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu 3. ve son maçında İngiltere, Çekya'yı 1-0 yendi.
Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen iki takımdan İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Çekya ile karşılaştı.
Maçı baştan sona kontrolü altında tutan İngiltere, 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sterling'in 2. dakikada yakaladığı gol pozisyonunda ise top, direkten döndü.
GOOLL! | Jack Grealish'in mükemmel ortasını Raheem Sterling tamamlıyor. #CZE #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/kfW9vkwIWY— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021
Bu sonuçla İngiltere, grup lideri olarak 7 puanla, Çekya ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.
Etiketler: Euro2020
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