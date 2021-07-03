Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / TRT SPOR
İngiltere'nin rakibi Ukrayna
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son yarı finalist Ukrayna-İngiltere maçıyla belli olacak. Kritik karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya'dan Felix Brych görev yapacak.
Ukrayna, turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibi karşısında büyük bir sürprize imza atmaya çalışacak.
C Grubu'ndan en iyi 3'üncüler kontenjanından çıkan Andriy Shevchenko'nun ekibi, son 16 turunda İsveç'i elemişti.
Şampiyonada yoluna dolu dizgin devam eden İngiltere ise Ukrayna karşısında da hata yapmadan kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
D Grubu'nu 7 puan ile lider olarak tamamlayan Gareth Southgate'in ekibi, son 16 turunda güçlü rakibi Almanya'dan 25 yıl öncesinin rövanşını almıştı.
Şu ana kadar turnuvada 4 maça çıkan İngilizler, kalesini gole kapatan tek takım durumda.
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