Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) artık sona gelindi.

Turnuvada finalin adı, İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Wembley Stadı'nda saat 22.00'de oynanacak dev mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.

İngiltere, yarı final mücadelesine ev sahibi avantajı ile çıkacak. Hedefleri, hem Danimarka karşısındaki şanssızlığını kırmak hem de tarihinde ilk kez final heyecanı yaşamak.

Zira, rakibi ile oynadığı son 6 resmi maçın sadece birinden; 2002 Dünya Kupası karşılaşmasından galip ayrılabildi. Ada ülkesi, diğer maçların ikisini kaybetti, üçünde berabere kaldı.

EURO 2020'de D Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı, çeyrek finalde ise Ukrayna'yı saf dışı bıraktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir kez mutlu sona ulaşan Danimarka ise İngiltere'yi eleyerek bu başarısını tekrarlamak için önündeki bir engeli daha aşmayı hedefliyor.

Daha önce 3 kez yarı finalde mücadele eden İskandinav ülkesi, finale çıktığı 1992 yılında Almanya'yı yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

EURO 2020'de B Grubu'nu ikinci sıraya tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i, çeyrek finalde ise Çekya'yı mağlup etmişti.