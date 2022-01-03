Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de 94 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan koronavirüs testlerinde 94 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde uygulanan 14 bin 250 test sonucunda 94 pozitif vaka saptandı.
Rekor seviyeye ulaşan önceki haftanın (20-26 Aralık) test verisine kıyasla 9 vakalık azalma yaşandı.
Vaka sayısı son 8 haftada ilk kez düştü.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Premier Lig
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