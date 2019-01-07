



Futbol, onlar için bir tutku. Bu tutkunun önünde hiçbir engel tanımamakta da kararlı Barışspor’un oyuncuları.

Maceraları, ilginç bir hikayeyle başlıyor.

Kaptanın mağlubiyeti, Barışsspor’un zaferi

Şimdiki takım kaptanı Emin Akyol, kardeşi Enes’le 4 yıl önce bir okul takımları maçında karşılaştı. Yenilen taraf kaptan oldu ve bu durum onu hiç memnun etmedi. Maçtan sonra kardeşiyle konuşmasında, “Rakip olmak yerine neden birlikte olmuyoruz?” sorusuna olumlu yanıt alınca, aynı yıl bir takım kurma yoluna gittiler.

Başarı yolunda tecrübeli bir destek

Her şey beklediklerinden de hızlı gelişti. Sıfırdan bir takım kurmak yerine var olan ama dağılmış Barışspor’u canlandırmayı hedeflediler. Emin ODTÜ’den, kardeşi de Bilkent Üniversitesi’nden arkadaşlarını davet etti. Böylece bir kadro kurabildiler. Sonraki durakları bir hoca bulmak oldu. Bu arayışlarını sonlandıran isim ise, Galatasaray’ın efsanesi Metin Oktay’ın öğrencisi Oktay Kıvılcım.

İşinde tecrübeli bir hocayla çalışmak genç yetenekler için de moral oldu. Takım ruhu içlerine işlemeye başladı. 2015 yılında ilk maçlarına çıktılar. Amatör 2. kümedeki serüvenleri 3 yıl sürdü. Gün geçtikçe birbirlerine alıştılar, takım olmayı öğrendiler.

Omuz omuza bir üst lige...

Hiçbir çıkar gözetmeden, masraflarını kendisi karşılayan bir öğrenci takımı onlar... Zorlukları, hocalarının konuşmalarıyla, maç öncesi birbirlerinin omzuna koydukları elleriyle aştılar. İnançları, imkansızlıklarına galip geldi. 3 yılın sonunda bir üst lige çıkmayı başardılar.



“Futbol kafayla oynanan bir oyundur, ayaklar sadece araçtır”

Kaptan Emin Akyol, takımını şu sözlerle özetliyor:

“Amatör futbolun bütün zorluklarını yaşadık. Tutkuyla, keyif almak için futbol oynuyoruz. Herhangi bir gelirimiz yok. Kulüp masraflarının tamamını kendi cebimizden karşılıyoruz. Geçen sene 3 sezonun verdiği tecrübeyle 1. Lig’e yükseldik. Nereye kadar yükselebiliriz, bilmiyorum ama beraber top oynamaya devam edeceğiz. Hedefimiz, sahaya çıkıp kazanmaktan ziyade keyif almak, tutkuyla top oynamak. Hocamızla beraber bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Bizim oyun felsefemiz Andrea Pirlo’nun dediği gibi, ‘Futbol kafayla oynanan bir oyundur, ayaklar sadece araçtır’. Ben şuna inanıyorum; futbol bir takım oyunu, 11 kişi sahada beraber hareket ettiğinde başarıya ulaşabilir. Biz de bunu başarabildiğimiz için bugün buradayız.”

Spor yapmak eğitimlerine engel değil

Spordaki başarılarının yanı sıra eğitim hayatlarında da başarılı bir yoldalar. Kimi geleceğin doktoru, kimi mühendisi... Spordaki zorlukları aşmayı sevdikleri gibi eğitim hayatlarında da zoru seviyorlar.

Hocaları Oktay Kıvılcım, onlar için her şeyi yapmaya hazır. Bildiklerini aktarıyor, kendi imkanlarıyla antrenmanlara gidip spor aşığı gençleri yalnız bırakmıyor. Hem hocalıklarını yapıyor hem de kulübün resmi bütün işleriyle gönüllü ilgileniyor.

“Onlara yardım etmek istiyorum”

Oktay hoca neden Barışspor’da olduğunu, “Hiçbir maddi yönden isteğim olmadan, sevdiğim için yapıyorum. Emin’le beraber bu takımı 1. Lig’e çıkardık. Emin’in de katkıları çok fazla. Çok memnunum. Arkadaşlar çok terbiyeli, efendi, söz dinleyen insanlar. Onlara yardım etmek istiyorum” şeklinde anlatıyor.

Teknik direktöründen oyuncularına, inancını en yüksekte tutan Barışspor’un hikayesinde birliğin doğurduğu güç var. Onlar mücadelelerine ara vermiyor. Azim ve istekleriyle tanıdıkları herkesten takdir topluyor, sporun eğitime engel olmadığını herkese ilan ediyorlar.

Haber, Kurgu, Kamera: Bertuğ Ulukan