Türkiye'nin de yer aldığı G Grubu'nun lideri Hollanda, Memphis Depay'ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk Hollanda, Memphis Depay'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Portakallar, 55'te Depay ile farkı 2'ye çıkardı.

80'den sonra Karadağ fırtınası esti. 82. dakikada Ilija Vukotic ile farkı 1'e indiren ev sahibi ekip, 87. dakikada Nikola Vujnovic ile eşitliği yakaladı.

Türkiye lider olma şansını yakaladı

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Puanı 20'e çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü ancak gruptan çıkmayı garantileyemedi. Karadağ ise puanı 12'e yükseltti. Son maçlar öncesi Türkiye ve Norveç'in 18'şer puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçta Hollanda, Norveç'i ağırlayacak. Karadağ ise Türkiye'yi konuk edecek. Son maçlarda alınacak sonuçlara göre A Milli Takımımızın, gruptan lider çıkma ve Katar biletini cebine koyma şanşı bulunuyor.