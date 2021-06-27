Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda-Çekya maçı TRT1'de
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda bugün Hollanda ile Çekya karşılaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Sergey Karasev yönetecek.
C Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda son 16'ya lider olarak çıkmıştı. Çekya ise D Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalmayı başarmıştı.
İki takım daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Çekya, 3'ünü Hollanda kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
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