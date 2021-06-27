Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Sergey Karasev yönetecek.

C Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda son 16'ya lider olarak çıkmıştı. Çekya ise D Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalmayı başarmıştı.

İki takım daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Çekya, 3'ünü Hollanda kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.