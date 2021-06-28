Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Hırvatistan, D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile mücadele etti. İngiltere'ye mağlup olan, Çekya ile yenişemeyen Hırvatlar, son maçta İskoçya'yı devirerek grubu ikinci bitirdi.

İspanya, E Grubu'na İsveç beraberliğiyle başladı. Bunu takip eden müsabakada Polonya ile de birer puan paylaşan Matadorlar, Slovakya'yı 5-0 mağlup ederek ikinci sıraya ulaştı.