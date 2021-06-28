Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Hırvatistan'ın rakibi İspanya
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda bugün Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Hırvatistan, D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile mücadele etti. İngiltere'ye mağlup olan, Çekya ile yenişemeyen Hırvatlar, son maçta İskoçya'yı devirerek grubu ikinci bitirdi.
İspanya, E Grubu'na İsveç beraberliğiyle başladı. Bunu takip eden müsabakada Polonya ile de birer puan paylaşan Matadorlar, Slovakya'yı 5-0 mağlup ederek ikinci sıraya ulaştı.
Etiketler: Euro2020
Sıradaki Haber
Ali Koç güçlü ekonomi ve şampiyonluk istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz