Glasgow'daki Hampten Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Fernando Andres Rapallini yönetecek.

Turnuvaya hayal kırıklığıyla başlayan son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, yaralarını son maçta sarmaya ve turnuvada yoluna devam etmeye çalışacak.

İngiltere'den 1 puan alarak sürpriz bir sonuca imza atan İskoçya ise evinde oynamanın avantajıyla yeni bir sürprize imza atmayı hedefliyor.