Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hırvatistan-İskoçya maçı TRT SPOR'da
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu 3. ve son maçında bugün Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
Glasgow'daki Hampten Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Fernando Andres Rapallini yönetecek.
Turnuvaya hayal kırıklığıyla başlayan son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, yaralarını son maçta sarmaya ve turnuvada yoluna devam etmeye çalışacak.
İngiltere'den 1 puan alarak sürpriz bir sonuca imza atan İskoçya ise evinde oynamanın avantajıyla yeni bir sürprize imza atmayı hedefliyor.
Etiketler: Euro2020
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