37. dakikada Patrik Schick penaltıdan attığı golle Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. Hırvatistan 47. dakikada Ivan Perisic ile skoru eşitledi. 1-1

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı.

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

Zlatko Dalic'in öğrencileri bu kez hata yapmak istemiyor. İskoçya karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyetle turnuvaya "merhaba" diyen Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya ise sahadan yine iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Stat: Hampden Park

Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Perisic, Kramaric, Brekalo (Dk. 46 Luka Ivanusec), Rebic (Dk. 46 Bruno Petkovic)

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick

Goller: Dk. 37 Patrik Schick (Çekya), Dk. 47 Ivan Perisic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 35 Dejan Lovren (Çekya), Dk. 50 Lukas Masopust (Hırvatistan)