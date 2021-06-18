Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Hırvatistan Çekya ile karşılaşacak
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.
D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.
Zlatko Dalic'in öğrencileri bu kez hata yapmak istemiyor. İskoçya karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyetle turnuvaya "merhaba" diyen Jaroslav Šilhavý yönetimindeki Çekya ise sahadan yine iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Etiketler: Euro2020
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