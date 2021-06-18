İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

Zlatko Dalic'in öğrencileri bu kez hata yapmak istemiyor. İskoçya karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyetle turnuvaya "merhaba" diyen Jaroslav Šilhavý yönetimindeki Çekya ise sahadan yine iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.