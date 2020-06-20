Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği'ni ağırlıyor
Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Başkent ekibi ateş hattından uzaklaşmak, Kayseri temsilcisi ise kümede kalma umutlarını sürdürmek hedefiyle sahada.
Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor 22 puanla son sırada bulunuyor.
Lige verilen aranın ardından evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği ise 31 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir Maç Merkezinden de anlık takip edebilirsiniz.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Rienstra, Diego, Yasir, Campanharo, Djedje, Henrique, Mensah, Hasan, Mesanovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Baiano, Halil, Yasin, Berat, Candeias, Arda, Sio, Stancu