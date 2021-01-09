Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'un yarınki konuğu Beşiktaş
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 18. haftasında, Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşmasını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Hatayspor haftaya 27 puanla 6. sırada girdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde son 6 maçında 9 puan toplayan Hatay temsilcisi, lider Beşiktaş karşısında sahasında galibiyet hedefliyor.
Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Sakatlığı süren Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf ve Jean-Claude Billong'un durumları da maç saatinde belli olacak.
Son Haberler
- 09:54
- 09:49
- 09:52
- 09:44
- 09:39
Sıradaki Haber
Mesut Özil ile Arsenal fesih için masaya oturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz